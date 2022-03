Twee agenten en vrijwillig brandweerman krijgen medaille na heldendaad waarbij ze levens gered hebben: “We zouden het meteen opnieuw doen”

AalstMet gevaar voor eigen leven een vrouw in nood uit het water redden, dat verdient een erkenning. Daarom kregen Jeroen Strouwen, Michaël Van Den Hove en Glenn Timmermans een medaille van het Carnegie Hero Fund uit handen van burgemeester Christoph D’Haese. “Uiteraard zijn we fier, maar we deden gewoon onze job.”

Jeroen Strouwen, vrijwillig brandweerman en ambulancier, en politieagent Michaël Van Den Hove sprongen in februari 2017 in de ijskoude Dender in Aalst toen een vrouw in het water was beland. Met gevaar voor hun eigen leven hielden zij de dame boven water. Ook een burger sprong in de rivier en kreeg een uitnodiging voor een medaille, maar ging om een onbekende reden niet in op de invitatie. Glenn Timmermans, ook een politieagent uit Aalst, kreeg wél een medaille. In februari 2021 kon hij namelijk een bewoner in een rolstoel tijdig uit een brandend huis helpen.

Alle redders zijn unaniem: het was een beslissing van het moment, maar ze hebben vooral geen spijt van hun actie. “Het is onze job om mensen te helpen. We worden er allemaal mee geconfronteerd en je handelt zonder nadenken”, klinkt het unaniem. “Dat we nu held worden genoemd, klinkt voor ons wel wat onwennig. Moesten we nog eens in zo’n situatie belanden, dan zouden we het zeker opnieuw doen.”

Het duurde door corona een tijdje vooraleer de drie helden hun medaille in ontvangst mochten nemen, maar de actie is daarom niet minder belangrijk. “De medaille van het Carnegie Hero Fund is een zeer speciale onderscheiding voor deze drie mensen die het leven van iemand anders hebben gered”, zegt burgemeester Christoph D’Haese (N-VA). “Zij mogen terecht helden van deze tijd worden genoemd, want wat zij hebben gedaan is echt geen evidentie.”

De burgemeester wil benadrukken dat de politie veel dingen doet die vaak niet bij het grote publiek bekend zijn. “Elke dag zetten zij zich in voor de mensen. Vorige week nog hebben zij alles op alles gezet om een vermiste vrouw zo snel mogelijk terug te vinden. De politie is meer je vriend dan je vijand. Ik hoop dat de mensen dat willen inzien”, zegt D’Haese.

Korpschef Jurgen D’Haene en brandweercommandant Wim Van Biesen zijn in de wolken over wat hun collega’s gedaan hebben die dag. “Er zijn op honderd jaar tijd slechts 3.000 van deze medailles uitgedeeld. Het is dus iets om echt fier op te zijn en een voorbeeld voor velen”, zegt Wim Van Biesen. “Ook als korpschef ben ik trots op mijn collega’s. Ik hoop dat het anderen kan aansporen om eveneens in te grijpen wanneer een persoon in nood is”, besluit D’Haene.

