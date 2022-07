Twee Aalsterse landbouwbedrijven getroffen door stikstofakkoord: “Omdat ze in de buurt van het Kravaalbos liggen”

Twee bedrijven in de omgeving van Kravaalbos worden getroffen door het stikstofakkoord. Een bedrijf is oranje gekleurd, een ander kreeg code rood. “Er zijn in Aalst 106 landbouwers in 2021, waarvan 61 beroepsmatig. Er zijn 104 bezwaarschriften bij de stad Aalst binnengekomen. Wij staan in nauw contact met de landbouwers, maar de middelen van de stad zijn beperkt. We zullen doen wat we kunnen om de landbouwers te helpen. Ik denk dat we hen vooral kunnen bijstaan bij de heroriëntering. Dat zijn bedrijven met zware leningen en investeringen. De vraag is dat ze op een correcte manier vergoed worden, dat is ook waar wij voor pleiten”, aldus de schepen van Landbouw.