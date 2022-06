Tuttenboom in het stadspark van Aalst gesneuveld tijdens stormweer

Aalst Caffee Cognac heet voortaan ‘Den Admiraal’: “Ook het interieur is helemaal vernieuwd”

‘Den Admiraal’, dat is de nieuwe naam van het bekende café op de Grote Markt Caffee Cognac. Uitbaters Kristof Henkens en Nicolas Standaert kregen onlangs een brief in de bus dat ze de naam Cognac niet meer mochten gebruiken, omdat die beschermd is.

15 juni