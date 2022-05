Trollenpad in de Biezebroeken van Moorsel: “Vijf houten trollen vertellen over de verborgen magie van het eeuwenoude bos”

Aalst Hele Daenscol­lec­tie op Made in Aalst: “Archief­stuk­ken van de gebroeders Daens voortaan online te bewonderen”

Heel wat archiefstukken over en van de gebroeders Adolf en Pieter Daens kunnen vanaf nu digitaal geraadpleegd worden. De stad Aalst heeft de hele Daenscollectie online gezet op de website Made in Aalst. Priester Adolf Daens wordt gezien als de ‘grootste Aalstenaar’ omwille van zijn strijd voor gelijke rechten voor arbeiders in een tijd dat de ongelijkheid zeer scherp aanwezig was in België.

