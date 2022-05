‘Trejen Op Wieltjes’ keert terug op 5 juni: “Ook garageverkoop in de hele wijk”

Aalst Crematori­um Aalst wil 3.600 crematies per jaar uitvoeren: “Meer aanvragen uit Vlaams-Bra­bant”

Tot nu toe had het crematorium van Aalst een vergunning voor 3.000 crematies per jaar, maar interommunale Westlede wil er 3.600 crematies per jaar uitvoeren. Sinds de opening in 2018 stijgt het aantal crematies in Aalst elk jaar. De stijging is onder meer te wijten doordat overledenen uit Vlaams-Brabant vaker in Aalst worden gecremeerd.

