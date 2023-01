Totaalspektakel 'Alice’ in CC De Werf: “Een wereld gezien door de ogen van de jongeren van vandaag”

“De Academie voor Podiumkunsten inspireert zich op Lewis Carrolls ‘Alice in Wonderland’ om een verhaal te vertellen over de wereld van vandaag. Een wereld gezien door de ogen van de jongeren van vandaag. Acteurs, dansers, schrijvers, muzikanten en componisten zetten hun tanden in het meest succesvolle kinderboek in de westerse geschiedenis. Meer dan honderdvijftig jaar na publicatie blijft het verhaal een fijn toevluchtsoord van waaruit we onszelf en de wereld kunnen bekijken”, aldus CC De Werf.