Tot Morgen speelt in Den Biekerf: “Nederlandstalige rock, pop en kleinkunst.”

Verkiezing prins carnaval opnieuw in oktober: “Formule viel duidelijk in de smaak”

De prinsenverkiezing van Aalst carnaval zal ook in 2023 in oktober plaatsvinden. Het stadsbestuur heeft daarover maandag een beslissing genomen. Nu de Florahallen afgebroken zijn, moet de verkiezing noodgedwongen in open lucht plaatsvinden. “We bekijken hoe we de Grote Markt kunnen beschermen tegen minder gunstige weersomstandigheden”, zegt de burgemeester, die uitlegt wat er precies beslist is.