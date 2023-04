Toon uit Aalst gaat voor goud op EK ‘Meeuwschreeuwen’: “Na een jaar voorbereiding is het eindelijk zover”

Christophe (34) bedenkt slimme lamp die je helpt energie besparen: “Je ziet in één oogopslag of je te veel verbruikt”

Als je te veel elektriciteit verbruikt in huis dan kleurt de Loomy-lamp rood, wordt er zonne-energie opgewekt is de lamp groen. De slimme lamp van de Aalsterse bedenker Christophe De Troyer (34) moet mensen helpen om te besparen op hun energiefactuur. “Je ziet in één oogopslag hoe het gesteld is met de energie-afname”, zegt Christophe.