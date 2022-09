Toerisme in Aalst herstelt zich stilaan na coronacrisis: “Recordaantal deelnemers voor rondleidingen met stadsgids”

Op 27 september is het Wereldtoerismedag en dus staat schepen van Toerisme De Meerleer eventjes stil bij het toerisme in Aalst. “De cijfers die door Toerisme Vlaanderen op gemeenteniveau worden aangeleverd, spreken van 24.170 aankomsten en 47.251 overnachtingen in 2021. In 2019 waren dat nog respectievelijk 62.628 en 113.677. We zijn er ons van bewust dat we hiermee nog veraf staan van de aankomsten en overnachtingen die Aalst in het boerenjaar 2019 heeft mogen noteren. De impact van COVID was in 2021 nog te aanzienlijk”, zegt ze. Maar De Meerleer merkt in 2022 een mooi herstel in de bezoekers- en reservatiecijfers. “De rondleidingen met erkende stadsgids draaien opnieuw richting topniveau: met 5.819 deelnemers (gemeten tot eind augustus) evenaart 2022 opnieuw het aantal deelnemers van recordjaar 2017. De zondagse openstelling van het Belfort lokt heel wat cultuurliefhebbers naar de Grote Markt. Op Open Monumentendag kwamen zelfs 580 bezoekers langs.”

Vroeger werd er gesproken over een ‘toeristisch seizoen’, dat een aanvang nam in april en eindigde in oktober. Tegenwoordig kan je het hele jaar door op (meerdaagse) uitstap gaan om toeristische attracties te bezoeken of wandelingen te doen. “Ook in Aalst zien we opportuniteiten in toerisme gedurende 365 dagen. Daarom zitten we niet stil de komende maanden”, zegt ze. “Deze week zullen onze nieuwe camperplaatsen op site Schotte aan de vernieuwde Kapellekesbaan officieel geopend worden. Medio oktober stellen we met veel fierheid de magische carnavalswandeling aan het grote publiek voor. Tijdens deze interactieve tocht worden de deelnemers ondergedompeld in ons driedaags volksfeest. In datzelfde kader lanceren we in december het nieuwe carnavalsarrangement inclusief overnachting met ontbijt. Als laatste wil ik graag de voortgang van de werken inzake de restauratie, maar ook de permanente publieksontsluiting van het Belfort vermelden. Intussen werden zowel een architectenbureau als scenograaf aangesteld, wat betekent dat ook dit project stilaan vorm begint te krijgen. Tot slot wil ik van deze wereldtoerismedag gebruik maken om ons sterk Visit Aalst-team te bedanken voor hun dagelijkse inzet en inspanningen. Zonder hen zou dit niet mogelijk zijn”, besluit De Meerleer.