Tini (22) met Equality op de Gentse Feesten en Parkfeesten: “Zoveel zin in!”

Glenn (32) en Yari (22) bijzonder aangesla­gen na brand in café Soleil: “In amper dertig minuten alles kwijt”

De zware brand die afgelopen nacht woedde in café Soleil in de Korte Zoutstraat komt hard aan bij uitbaters Glenn Troch (32) en Yari Hautekeete (22). De zaak werd amper drie weken geleden heropend. Toch blijft het tweetal niet bij de pakken zitten: “Dit doet pijn, maar we kijken al vooruit naar de heropening.”