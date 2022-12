Tienduizenden gezinnen in Aalst en omstreken zaten vannacht twee uur zonder stroom na brand

Aalst WEERBE­RICHT. In Aalst heldere ochtend

Vandaag is het in Aalst erg helder en waait er een zwakke wind uit het zuidoosten. De temperatuur wordt niet hoger dan 1 graden. Op dinsdag is het zwaarbewolkt met een zwakke wind. De temperatuur wordt ongeveer -1 graden.

12 december