Tien minuten zwerfvuil rapen langs de Dender levert hallucinant resultaat op: “Via de rivieren belandt het in de zee.”

Vrachtwa­gen rukt paaltjes uit de grond en rijdt bestelwa­gen aan nadat hij vast komt te zitten

In de Hoveniersstraat in Aalst heeft een vrachtwagen zaterdagochtend voor heel wat schade gezorgd nadat hij zich had vastgereden. De bestuurder pleegde nadien vluchtmisdrijf, maar kon even later gevat worden door de politie.