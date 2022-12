Tien jaar Soroptimist Aalst: “Meer dan 250.000 euro geschonken aan goede doelen”

AalstSoroptimist Aalst vierde op 2 december zijn tienjarig bestaan. De Aalsterse club werd in december 2012 gecharterd als 58ste Belgische club van Soroptimist International. Deze internationale vrouwelijke NGO zet zich wereldwijd in om het lot van vrouwen en meisjes te verbeteren door middel van onderwijs, empowerment en sensibilisering.

“Dankzij het enthousiasme en dynamisme van de Aalsterse leden werd Soroptimist een begrip in de Denderstreek. De succesvolle fundraisings zoals het gala-event Diamonds for Charity, de Casa Sorop-stand op de Houtmarkt op 11 november en sinds een paar jaar ook de chocoladeverkoop met Sint-Maarten en Sinterklaas brachten heel wat geld in het laatje dat nuttig besteed werd aan goede doelen in Aalst en erbuiten”, zegt de Aalsterse serviceclub.

In totaal schonk Soroptimist Aalst zo meer dan 250.000 euro aan projecten die in lijn liggen met de internationale doelstellingen van Soroptimist, zonder de lokale noden uit het oog te verliezen. “De lijst met goede doelen wordt steeds langer. Voorbeelden zijn onder meer Don Bosco, Levensvreugde, Levensloop, De Horizon, Fonds Renaissance, Ruyskensveld, Goedewil, de Mantel, ‘t Nest Huiswerkbegeleiding, De Okkernoot, Habbekrats, Plan International, de Leen De Bruyn-prijs, … naast projecten in Afrika, Bangladesh en India. De Aalsterse club houdt voortdurend de vinger aan de pols, zeker in de huidige crisistijden, om noden op te sporen en haar steentje bij te dragen”, zeggen de dames.

Naast financiële steun investeert Soroptimist Aalst ook in sensibiliseringscampagnes om geweld tegen vrouwen een halt te roepen. Zo verlicht de Stad Aalst op vraag van Soroptimist haar gebouwen al sinds jaren oranje tijdens de Orange the World campagne, een initiatief van de VN om geweld tegen vrouwen te bestrijden.

“Sinds 2019 zet Soroptimist Aalst sterk in op de bekendmaking van de hulplijn 1712 voor de slachtoffers van geweld. Tussen 25 november en 10 december hangt voor het derde jaar op rij een gigantische banner met de boodschap: “STOP GEWELD BEL 1712” aan de Tereos-toren vlakbij het Werfplein in Aalst. De banner haalde zelfs het VRT-journaal”, zegge ze. “Sinds vorig jaar is het noodnummer ook overal in de regio Aalst te zien op een bus van De Lijn die dagelijks door de streek rijdt. Op die manier wordt het hele jaar door ingezet op sensibilisering, via de bus, maar ook via affiches die o.m. verdeeld worden via winkels, apothekers en artsen.”

Meer info via www.soroptimist.be of mail naar aalst@soroptimist.be

