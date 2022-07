Thuismatchen Eendracht Aalst dit seizoen op zaterdagavond

Aalst Burgemees­ter ziet kansen nu ASZ en OLV-ziekenhuis fusioneren: “Topgenees­kun­de wordt economi­sche motor van Aalst”

Burgemeester Christoph D’Haese (N-VA) ziet in de fusie van het ASZ en OLV-ziekenhuis enorme economische kansen. Kan Aalst onder impuls van de topgeneeskunde in beide ziekenhuizen evolueren van ex-fabriekstad naar dé zorgstad? “Bedrijven gespecialiseerd in zorg en technologie, die willen we naar Aalst halen”, zegt hij.

