Theo (89) en Zoë (89) vieren 60 jaar huwelijk met een lekkere feesttaart

Helloprof start met huiswerkbe­ge­lei­ding in Aalst: “Om 6 uur ’s avonds stappen jongeren hier buiten en is er tijd voor leuke dingen”

Helloprof, de overkoepelende organisatie van BijlesHuis, gaat in september van start met huisbegeleiding en de eerste vestiging bevindt zich in Aalst. Leerlingen vanaf 10 jaar kunnen er vier dagen per week huistaken leren plannen, toetsen leren blokken en vooral efficiënt leren studeren. “We werken hard aan de zelfstandigheid en het zelfvertrouwen van de jongeren.”