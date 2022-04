Tereos: “We hadden ‘rechtvaardige vermoedens’ dat deze buren achter de Facebookposts zaten”

“Tereos heeft zeker zijn buren niet aangeschreven, we zijn net voorstander van een open communicatie en proberen altijd rechtstreeks in dialoog te gaan met de mensen die een probleem of mogelijke hinder te melden hebben. We hebben een meldpunt (tereosaalst.be) en de portier is 24u/24 beschikbaar”, aldus het bedrijf. “Naar aanleiding van een Instagrampost die deontologisch niet ok was en het imago van ons bedrijf, onze medewerkers en klanten schaadde, hebben wij een advocatenbureau gevraagd om alles in het werk te stellen om deze post te verwijderen. Gezien er geen verantwoordelijke uitgever vermeld werd, zijn er 3 mensen aangeschreven die op basis van rechtvaardige vermoedens gelinkt konden worden met de post en is er gevraagd de post te verwijderen. Dit is ondertussen ook gebeurd.”