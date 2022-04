“Tereos maakt misbruik van rechtsprocedures om kritische stemmen het zwijgen op te leggen”, zegt prof Mediarecht

Tereos Aalst had een advocatenbureau een ingebrekestelling laten opsturen naar enkele buren van de industriezone in het hartje van de stad. De buren hadden in het verleden geurhinder gemeld. Tereos stelde hen verantwoordelijk voor berichten op sociale media, maar de buren ontkennen dat ze ooit iets op sociale media hebben gepost.

Professor emeritus Dirk Voorhoof van de UGent contacteerde vandaag Radio 2 over de zaak. “Het is een klassiek voorbeeld van het fenomeen “SLAPP” dat we almaar vaker zien opduiken”, zegt Voorhoof. “SLAPP” is een Engels letterwoord en staat voor Strategic Lawsuit Against Public Participation. Zij mogen kritiek uitoefenen in de openbare ruimte. Er wordt via rechtsprocedures misbruik gemaakt van justitie om die mensen af te dreigen, te intimideren en hun kritiek stil te leggen”, zegt hij.