Tereos investeert miljoen euro in labo in Aalst: “Acht extra jobs”

Aalst Aantal winkels in Aalst amper gedaald sinds corona (en het circulatie­plan): “Veel betere score dan in andere centrumste­den”

Het aantal winkels in Vlaamse centrumsteden daalt, behalve in Mechelen, zo schrijft De Tijd. Tweede beste leerling van de klas: Aalst. Het aantal winkels is er tussen 2019 en 2022 amper gedaald, met 1,6%, wat veel beter is dan in andere centrumsteden. In tegenstelling tot wat de tegenstanders van het circulatieplan voorspelden, is het dus niet de doodsteek geworden van de winkelstraten.

11:37