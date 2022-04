Tereos Aalst stuurt duur advocatenkantoor af op buurtbewoners: “Het enige wat we gedaan hebben, is geurhinder gemeld”, zeggen de buren

AalstVerschillende buurtbewoners van de fabriek Tereos in Aalst die in het verleden geurhinder hebben gesignaleerd via een meldpunt, hebben nu een ingebrekestelling ontvangen. Tereos stuurde een duur advocatenkantoor af op buurtbewoners en beschuldigt hen ervan het bedrijf reputatieschade toe te brengen door ‘misleidende posts op sociale media’. “Hallucinant, ik heb nog nooit iets over Tereos op sociale media gezet”, zegt een buurtbewoonster.

Begin maart kreeg een aantal buurtbewoners van de fabriek Tereos in Aalst een aangetekende brief. Het was een ingebrekestelling, opgesteld door een bekend Belgisch advocatenkantoor. ‘Wij worden geïnformeerd dat u een actief lid bent van het collectief Terexit Aalst, dat reeds verschillende jaren actievoert tegen de aanwezighedi van Tereos in het centrum van Aalst. Op verschillende websites en sociale media-pagina’s worden regelmatig onterechte en misleidende affiches, tekeningen en berichten gepost die de reputatie van Tereos schaden en verder gaan dan hetgeen aanvaard kan worden”, aldus de advocaten.

Volledig scherm Tereos in Aalst. © Swirko

Greenwashing

Als bijlage bij de brief zat een voorbeeld van de volgens Tereos misleidende informatie. Terexit betwistte in een Facebookpost dat het bedrijf een toonbeeld is van duurzaamheid en verwijt Tereos aan ‘greenwashing’ te doen - zich groener voordoen het in werkelijkheid is. Tereos probeert zich al een tijdje een groener imago aan te meten via sociale media en andere communicatiekanalen, tegelijk is de fabriek op het Eiland Chipka in Aalst goed voor 32,1 procent van de totale CO2-uitstoot van Aalst. Zo stootte de fabriek in 2018 maar liefst 193.037 ton CO2 uit, terwijl de totale CO2-uitstoot in Aalst zo’n 600.000 ton bedraagt.

Tereos valt ook over het gebruik van een Tereos-telefoonnummer bij de infogegevens van de Facebook-pagina van Terexit. “Misbruik en misleidend”, aldus de brief van de advocaten aan de buurtbewoners. “Tereos stelt u dan ook in gebreke om het plaatsen van dergelijke posts, affiches en posters”, schrijven de advocaten. Ook wordt geëist om uitlatingen in de pers te staken. “Indien Terexit niet positief reageert, zal Tereos gerechtelijke stappen ondernemen tegen u en een schadevergoeding eisen.”

Volledig scherm Tereos in Aalst. © Swirko

Opmerkelijk: de echte spreekbuizen van Terexit zeggen geen ingebrekestelling te hebben ontvangen. Terexit-leden met een functie in een politieke partij, bleven allemaal buiten schot. De brief van de advocaten werd alleen verzonden naar buurtbewoners uit de directe omgeving van de fabriek. “Terwijl wij niet eens lid zijn van Terexit”, zegt een van de buren. “Hoe kan ik iets van Facebook halen dat ik er niet op heb gezet? Ik heb nog nooit iets gepost over Tereos op sociale media.”

“Hoe zijn ze aan ons adres geraakt?”

Hoe komen ze dan bij deze buren terecht? “Volgens onze info weet Tereos totaal niet wie lid is van Terexit. Het enige wat wij gedaan hebben? Via het officiële meldpunt klachten ingediend tegen de geurhinder. Alleen zo kunnen ze aan ons adres zijn geraakt”, zegt de buur.

Ondertussen heeft Terexit wel de gevraagde posts van sociale media gehaald. Aan de andere kant heeft Tereos zelf nu ook een meldpunt aangemaakt op haar website. De buren zijn alleszins onder de indruk. Kunnen zij nog zonder problemen melding maken van geurhinder? “Dit is pure intimidatie. De fabriek stinkt en een industriezone hoort niet thuis in het stadcentrum van Aalst. Of mogen we dat niet meer zeggen misschien?”

Tereos werd vorige week al om een reactie gevraagd, maar die is tot op de dag van vandaag nog niet ontvangen.

Volledig scherm Tereos in Aalst. © Swirko

Volledig scherm Tereos in Aalst. © Swirko

Volledig scherm Tereos in Aalst. © Swirko