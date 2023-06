Tentoonstelling ‘Strange Company’ in Diskus: “Aparte, bijzondere, soms bizarre en curieuze kunstwerken”

NET OPEN. Ronald (40) en Kaat (38) brengen met ‘The Barber’ leven in Baardegem: “Een knipbeurt mét drankje erbij kan tot midder­nacht”

Vanaf nu kan je in The Barber in Baardegem in een vintage decor je haar en baard laten knippen terwijl je nipt van een lekkere rum. Ronald Borremans (40) knipt er tot middernacht de haren van de klanten terwijl Kaat Bruynooghe (38) de drankjes serveert. “Ik wilde niet het zoveelste kapsalon openen, ik wilde iets met een ziel”, zegt Ronald.