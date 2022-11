Tentoonstelling ‘Schotte 1922-2022': “Veel fotomateriaal over de gloriejaren”

Atletiek Land Van Aalst organiseert de tentoonstelling. “Het is dit jaar honderd jaar geleden dat de leerlooierij van Schotte gebouwd werd aan de Kapellekensbaan in Erembodegem. Duizenden Aalstenaars hebben er decennia lang hun brood verdiend tot na een periode van verval in 1998 finaal het doek viel over de activiteiten. Na jarenlange leegstand en verloedering kreeg de site een nieuwe bestemming en werd er in 2015 het prestigieuze en gelijknamige sportcomplex gebouwd”, zegt Geert De Brouwer van Atletiek Land Van Aalst. “Buiten de muur en de schouwen bleven enkel nog de portiers-en directeurswoning bewaard. Het is in de portierswoning - ALVA’s huis van de atletiek - dat van 20 november tot 4 december een tentoonstelling plaatsvindt die gewijd is aan de geschiedenis van de leerlooierij. Veel fotomateriaal en originele artefacten geven de bezoeker inzicht hoe het er in de gloriejaren aan toe ging. “