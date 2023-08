Tennisclub Kangaroos viert tiende editie van open dubbel-tornooi: “Van een gezellige Soirée Française tot een bruisende Gin & Cocktail Night”

Duizenden unieke foto’s van Mijlbeek uit de jaren 1930 op het nippertje gered: “Glasplaten waren bijna op het container­park beland”

Het heeft geen haar gescheeld of de 15.564 glasplaten van de Aalsterse fotograaf Henri Hauwelaert waren op het containerpark beland. Op de valreep kreeg het neefje van de fotograaf het niet over zijn hart om het archief weg te gooien en contacteerde hij zijn oud-leraar van het Lyceum in Aalst. Toen Jan Louies en twee andere Aalst- en geschiedeniskenners, David Goossens en Dirk Meert, de glasplaten tegen het licht hielden, viel hun mond open van verbazing. “Een kar met twee paarden, gasthuiszusters, een jazzband, duizenden beelden van Mijlbeek in de jaren 1930.”