Temperatuur stijgt in Aalst

75-jarige fietsster kritiek na aanrijding op oversteek­plaats

Op de Albrechtlaan in Aalst, ter hoogte van het zwembad Aquatopia, is zondagmiddag een vrouw aangereden op de oversteekplaats. Of ze op dat moment op de fiets zat of niet is niet duidelijk. De 75-jarige vrouw werd wel in kritieke toestand overgebracht naar het ziekenhuis.