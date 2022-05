Tandarts Waleed (36) al een heel leven op de vlucht: “Eerst van Irak naar Oekraïne en dan van Kiev naar Aalst. Maar ik ben al Nederlands aan het leren”

Aalst Aalsterse moskee mocht sporthal niet huren van de stad om te bidden: “Onver­draag­za­me houding van stadsbe­stuur is onaccepta­bel”

Stijn Ledegen, vertegenwoordiger van de moskee aan de Frits De Wolfkaai in Aalst, is diep ontgoocheld in het stadsbestuur. De moslimgemeenschap wilde naar aanleiding van het suikerfeest de Treinstraat afsluiten of een sportzaal huren om te kunnen bidden. Het stootte op een ‘nee’ van de stad Aalst. “We gaan niet mee in deze islamitische strategie”, zegt schepen Karim Van Overmeire (N-VA).

3 mei