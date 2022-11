Sylvie (36) opent ‘Rebelles’ in de Sint-Jorisstraat: “Toffe tweedehands kinderkledij en duurzaam gemaakte geschenkjes”

Sylvie had al langer het idee om een winkel in tweedehands kinderkledij te starten. “Toen ik zag dat dit pand te huur was, heb ik niet langer getwijfeld. Zo een tof pandje. Ik ben ook echt verliefd op de straat. Het doet me denken aan Zuid-Frankrijk. De Soeptrien is vlak naast de deur. Ik voel me heel welkom. Er rijden geen auto’s en er is superveel passage”, zegt Sylvie.