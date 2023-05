SVI Gijzegem zwaait directrice Christine (62) uit in ware ‘Ter land, ter zee en in de lucht’-stijl: “Overweldigend, dit pakken ze mij niet meer af”

“Ik had wel iets verwacht, maar dit niet.” Ze wist wel dat de leerlingen en leerkrachten van het SVI in Gijzegem iets van plan waren, maar nooit had algemeen directrice Christine Grysolle (62) dit kunnen raden. Met een heli vloog ze over haar geliefde school terwijl de leerlingen een megagroot hart vormden, maar daar bleef het niet bij. De tocht naar school werd een echte ‘Ter land, ter zee en in de lucht’.