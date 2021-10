Sven van De Mol verhuist bekendste krokbar van het land naar ‘Mol’-enstraat: “Van op de tribune naar sport kijken”

Haaltert Sammy en Jahna verloren dit jaar al 15 schapen nadat wandelaars dieren eten geven: “Ze kunnen het eten niet verteren en sterven daardoor een vreselijke dood”

7 oktober Sammy De Winter en Jahna Telleir van het Paepenshof uit Haaltert hebben dit jaar al 15 schapen verloren, die gestorven zijn door het eten van verkeerde voeding. Vaak zijn het nietsvermoedende wandelaars of buurtbewoners die hun aardappelschillen, brood en andere zaken te eten geven aan de dieren. De eigenaars hebben nu hun schapen weggenomen en vragen om geen voedsel meer in hun weides te droppen. “Ze sterven hierdoor een vreselijke dood en dat is bijzonder jammer om te zien”, klinkt het.