Sven van De Mol is nu uitbater van de bekendste croquebar van het land: “Het had geen haar gescheeld, of de mol was niet ontmaskerd dit jaar”

Aalst ‘Collected Stories’ in kasteel Terlinden: “16 kamers vol niet te missen kunst”

10 mei In het statige Kasteel Terlinden in Aalst stellen kunstenaars Danny Cobbaut en Wouter Bolangier tussen 9 mei en 6 juni hun schilder- en glaswerk tentoon. De dubbeltentoonstelling gaat over hun verzamelde verhalen en is een vervolg van ‘Reflections of a memory’ die in het najaar van 2020 neerstreek in een leegstaand winkelpand in de Galerie Pieter Van Aelst.