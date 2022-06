Sven De Smet stopt als voorzitter van Carnavalist Tot in de Kist, David Steppe neemt fakkel over

“Ik zit al enkele jaren met dat idee, maar nooit werden kandidaten gevonden. Met David Steppe mag ik in volle vertrouwen de vzw uit handen geven. Al is dat laatste niet juist geformuleerd aangezien de vzw nog geen vaarwel wordt gezegd. Op vraag van het bestuur blijf ik nog enige tijd aan boord. Sinds 2004 hebben we getracht om constructief en vooral achter de schermen, zonder grote woorden of pers bestormende mededelingen, te werken. Soms is ons dat inderdaad niet gelukt en werden we meegesleept in het moment of door anderen. Meestal lukte ons dat wel, wat voor ‘roepers’ niet altijd in dank werd afgenomen. Ik ben blij dat met David er opnieuw een voorzitter zetelt die deze weg ook hoog in het vaandel draagt”, zegt Sven, die zegt dat de vereniging in goede handen is.