Supportersvereniging ‘Eendracht Maakt Macht’ vraagt excuses van voorzitter Eendracht Aalst: “Trek de klacht in wegens laster en eerroof tegen enkele supporters”

Aalst Vroegere muziek­school wordt nieuwe thuis voor OverKop­huis, Vonk en Broeikas: “Jonge onderne­mers boost geven, maar ook werken aan mentaal welzijn jeugd”

In het vroegere gebouw van de muziekschool in de Bert Van Hoorickstraat in Aalst komt er in de loop van 2023 een ‘jeugddienstverleningscentrum’. Aalst pakte in het recente verleden uit met de realisatie van feestlocatie Cinema, maar jongeren feesten natuurlijk niet alleen maar. Broeikas zal er jonge ondernemers een boost geven, het OverKophuis is er voor het mentale welzijn van de Aalsterse jeugd, jeugdraad Vonk krijgt er een vaste stek.

20 november