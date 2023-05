Superstars op Wielen op Pinkstermaandag: “Familiale fietstocht met ludieke opdrachten”

Wijkcomité organi­seert ‘volksraad­ple­ging’ over nieuw circulatie­plan voor Arendwijk

Er is op donderdag 11 mei een ‘volksraadpleging’ van buurtcomité Spelenderwijks in de familiezaal van de Sint-Pauluskerk in Aalst. Het centrale thema is het ontwerp van het nieuwe circulatieplan voor de Arendwijk.