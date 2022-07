Studio Cirk-workshop voor volwassenen: “Maak kennis met de wereld van luchtacrobatie”

Moorsel Drie dagen feest op De Pikkeling in Moorsel: “Alleen de internatio­na­le folklore­groe­pen ontbreken nog dit jaar”

Op 29, 30 en 31 juli is het opnieuw Pikkeling in Moorsel. Het folkloristisch oogstfeest vindt plaats rond de Molencauterhoeve van de familie Moens, in de Ravenakkerstraat in Moorsel. Dit jaar zijn er nog geen buitenlandse folkloristische groepen, maar er zullen natuurlijk wel veel andere dingen te beleven zijn.

16 juli