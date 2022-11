Studeerreglement Utopia gaat in voege: “Blokblokje’ geeft recht op een studeerplek voor één dag”

Aalst Tarieven van Aquatopia bekend: “Duurder dan Olympos, goedkoper dan Plopsaqua”

43 euro, zoveel betaalt een gezin van twee volwassenen en twee kinderen tussen 4 en 12 jaar oud voor een zwem- en glijpartij in het nieuwe fungedeelte van Aquatopia in Aalst. Datzelfde gezin betaalt in zwembad Olympos in Dendermonde maar 17 euro. In Aalst krijg je natuurlijk wel meer waar voor je geld, want je mag niet alleen in de 232 meter aan glijbanen, maar ook op de duiktorens en in de sportbaden. De tarieven van Aquatopia zijn ook lager dan pakweg Aqualibi of Plopsaqua.

21 november