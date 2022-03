Stripwinkel Hermelijn verlaat de Molenstraat, maar blijft in Aalst: “Plaats genoeg voor gezelschapsspellen en signeersessies op nieuwe locatie”

Aalst Kamperende ouders aan Atheneum en Sint-Jozefscol­le­ge in Aalst: “Ik heb hier twee dagen gestaan en ik was niet alleen”

Vorig jaar moesten ouders hun kind inschrijven in een secundaire school in Aalst via een online aanmeldingssysteem, maar dat ontaardde in complete chaos en heel veel ontevredenheid. Het online systeem ging de schop op, het gevolg is wel dat ouders dit jaar opnieuw aan het kamperen zijn. Voor het Atheneum en het Sint-Jozefscollege in Aalst staat een lange wachtrij, de inschrijvingen starten morgenvroeg.

18:05