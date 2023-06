Strengere handhaving tegen zwerfvuil op komst: “Boete kan oplopen tot 350 euro”

Na 652 dagen vertraging door klagende buren: “Eerste 22 sociale woningen op Den Tir eindelijk klaar”

Na zeven jaar wachten, vertragingsmanoeuvres en beroepsprocedures van omwonenden kunnen de eerste 22 sociale woningen aan Den Tir in Aalst in gebruik worden genomen. De werf lag daardoor 652 dagen stil. In totaal bouwt sociale huisvestingsmaatschappij Dewaco er 88 nieuwbouwwoningen. “Spijtig van al het protest, want betaalbare woningen zijn zo nodig.”