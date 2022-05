Straten in Moorsel bedekt met laag modder na hevige regenvlagen: “10 tot 15 centimeter modder op de weg”

De hevige regenbuien van donderdagmiddag hebben overal hun sporen achtergelaten. De brandweer kreeg tientallen oproepen te verwerken voor wateroverlast in de omgeving van het Aalsterse. Ook in Moorsel werden de straten getroffen door de overlast door hevige modderstromen. De modder stroomde van de akkerlanden weg naar de straten, waardoor het daar bleef liggen. De buurtbewoners hadden heel wat werk om alles op te ruimen en de straten weer vrij te krijgen. Onder meer de Heidebosstraat en de Spruithoekstraat werden zwaar getroffen. Danny Aelbrecht, die geboren en getogen is in Moorsel, heeft het nog nooit zo erg meegemaakt. “De modder stroomde naar beneden en zelfs de geplante aardappelen op het veld kwamen gewoon de straat opgerold", zegt Danny.

“Toen het gedaan was met regenen lag er op sommige plaatsen wel vijftien centimeter modder. Ook sommige huizen kregen de modder naar binnen, dat is natuurlijk minder aangenaam”, zegt hij. “Met de buren hebben we dan meteen de riooldeksels open gezet, zodat het water en de modder wat kon weglopen, maar dit alleen opruimen is onbegonnen werk. Het is de eerste keer in al die jaren dat ik weet dat het zo erg is", aldus Danny. “Ik hoop dat ze in de toekomst hier alles goed zullen onderhouden of we gaan dit nog veel meer meemaken.”