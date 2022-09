Strapdag in Aalst: rollerparade van SJC-leerlingen door de stad

In het Sint-Jozefscollege waren de leerlingen al druk in de weer geweest om hun fiets te versieren. Vrijdagmiddag mochten ze in groepjes een toertje doen in het stadscentrum, onder begeleiding van hun juf of meester. “Verkeersveiligheid en fietsvaardigheid vinden we heel belangrijk bij ons op school. Het plan is om ons in groep door de straten te begeven om zo de leerlingen te leren hoe ze zich moeten gedragen in het verkeer. Onze turnlessen waren ook fietslessen deze week. In een veilige omgeving mochten ze dan een parcours afleggen en op de laatste schooldag van de week mogen ze de geleerde vaardigheden dan in de praktijk brengen”, zegt directrice Daphne Collys.