MIJN DORP. Café-uitbater Vincent Van Impe over zijn Haaltert: “Vroeger vonden alle evenemen­ten plaats op het dorpsplein”

Vincent Van Impe (58) is al 32 jaar café-uitbater in het centrum van Haaltert. Zijn huidige café New Pleintje op het Sint-Goriksplein aan de kerk baat hij nu 23 jaar uit, voordien had hij iets verderop een café. Als ‘informant’ maakt hij op zijn motor ook deel uit van de jury tijdens wielerwedstrijden zoals de Ronde van Vlaanderen. We spraken met hem over zijn favoriete plekje, zijn straat en de plaats waar hij opgroeide.