NET OPEN. Sien en Arne openen tweede Soeptrien op Pier Kornel: “Waar je de lekkerste verse soepjes, pistolets en salades kan afhalen”

Sien Van der Biest (28) en Arne Van Den Eeckhout (28) hebben in de wijk Pier Kornel in Aalst een tweede ‘Soeptrien’ geopend. Net zoals in de Sint-Jorisstraat zal je in De Soeptrien op rechteroever de lekkerste verse soepjes, pistolets en salades kunnen vinden.