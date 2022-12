STRAFPLEITERS. Anthony Mallego (39) verdedigt zonen van vermoorde oud-burgemeester Ilse Uyttersprot: “Als Aalstenaar weet ik dat haar dood de stad zwaar heeft getroffen”

Aalst Instabiele kerk ligt pal naast school met 1.000 leerlingen: “Onze speel­plaats is intussen afgesloten”

De Sint-Jozefskerk in Aalst is tot op de draad versleten door waterinsijpeling en houtkevers. En net in de schaduw van die allesbehalve stabiele kerktoren bevindt zich het SMI, een school met 1.000 leerlingen. Daar proberen ze het hoofd koel te houden, al is de speelplaats voor de zekerheid al afgesloten. “We zijn bezorgd, ja, maar we moeten vertrouwen hebben in veiligheidsexperten en de brandweer”, zegt algemeen directeur Marc Leyman.

5 december