STRAFPLEITERS. Anthony Mallego (39) verdedigt zonen van vermoorde oud-burgemeester Ilse Uyttersprot: “Als Aalstenaar weet ik dat haar dood Aalst zwaar heeft getroffen”

Piet Van Eeckhaut, Jef Vermassen... Aalst is altijd al een stad geweest van topadvocaten. Anthony Mallego (39) is goed op weg om in dat illustere rijtje bij te treden. Op het ‘proces van de eeuw’ rond de aanslagen in Brussel staat hij drie slachtoffers bij. Daarnaast is hij ook de advocaat van de zonen van de vermoorde politica Ilse Uyttersprot. “Jammer genoeg heb ik al enkele assisenzaken die gingen over kindermoord achter de rug en die blijven altijd kleven.”