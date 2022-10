Straffe beelden tonen zware verkeersagressie in Aalst: bestuurder die voorligger aanrijdt mogelijks onder invloed van alcohol of drugs

De feiten zelf zouden donderdagavond gefilmd zijn omstreeks 17.30 uur. Twee zwarte bestelwagens rijden in de richting van de tunnel op de Boudewijnlaan in Aalst als het bij het invoegen misloopt. De voertuigen raken elkaar meerdere keren en een van de bestelwagens botst zelf bijna met een geparkeerd voertuig na een aanrijding. De bestuurder van de bestelwagen die zijn voorligger ramt is afkomstig uit Dendermonde, van waar de andere bestuurder afkomstig is, is op dit moment nog niet duidelijk. Beide bestuurders blijven elkaar enkele meters uitdagen waarna de eerste bestuurder stopt op de rijbaan. Allebei stappen ze uit en gaan ze bijna met elkaar op de vuist. Ook op een ander filmpje uit een andere positie is te zien dat beide bestuurders elkaar te lijf gaan en er rake klappen uitgedeeld worden. Waarom beide bestuurders dit rijgedrag vertoonden, is niet duidelijk. Verschillende getuigen zagen de feiten gebeuren. Het filmpje wordt intussen druk gedeeld op sociale media.

De politie van Aalst is op de hoogte van de feiten en stuurde donderdag zelf een ploeg ter plaatse. “Daar werden twee pv’s opgesteld", klinkt het bij de politie. “Een voor het ongeval en een voor de slagen die na het ongeval uitgedeeld zijn. Beide personen zijn bij ons bekend en het is nu het parket die beslist over verdere vervolging, maar de kans is groot dat dit zal gebeuren”, aldus de Aalsterse politie. De chauffeur was waarschijnlijk ook onder invloed van alcohol en of drugs. “Ik vermoed dat er mogelijk meer in het spel was, maar dat kunnen we op dit moment niet definitief bevestigen noch ontkennen”, zegt korpschef Jurgen D’Haene. Ook de zoon van de man zou op dat moment in de bestelwagen gezeten hebben en zag alles gebeuren. Hij kwam ook tussen bij de vechtpartij met de andere chauffeur.