Straffe beelden tonen zware verkeersagressie in Aalst: bestelwagens rijden elkaar meermaals aan en bestuurders gaan op de vuist

De feiten zelf zouden donderdagavond gefilmd zijn omstreeks 17.30 uur. Twee zwarte bestelwagens rijden in de richting van de tunnel op de Boudewijnlaan in Aalst als het bij het invoegen misloopt. De voertuigen raken elkaar meerdere keren en een van de bestelwagens botst zelf bijna met een geparkeerd voertuig na een aanrijding. Beide bestuurders blijven elkaar enkele meters uitdagen waarna de eerste bestuurder stopt op de rijbaan. Allebei stappen ze uit en gaan ze bijna met elkaar op de vuist. Waarom beide bestuurders dit rijgedrag vertoonden, is niet duidelijk. Verschillende getuigen zagen de feiten gebeuren. Het filmpje wordt intussen druk gedeeld op sociale media. Het is nog niet duidelijk of de politie al op de hoogte is van de feiten.