Stomdronken bestuurder laat spoor van lege blikjes bier achter terwijl hij vluchtmisdrijf pleegt

Bram (37) werd slachtof­fer van zinloos geweld: “Uit het niets mepte een jonge scholier mij van mijn fiets”

Een boom van een vent is Bram (37) met zijn 1m90. Elke dag doet hij met zijn fiets hetzelfde traject van een 40-tal kilometer van zijn woonplaats in Aalst naar zijn werkplek in het Brusselse. Maar onlangs liep het mis ter hoogte van Wemmel. Daar werd de man plots op brutale wijze van zijn tweewieler geslagen terwijl hij op het fietspad reed. Hij hield enkele ernstige kneuzingen over aan zijn val, maar is vooral in shock door het zinloze geweld van de jongere. Die laatste vluchtte meteen weg na de feiten.