Stiltecirkel op ‘Stille Zaterdag’: “Om de twee weken tot er een vredesakkoord is”

Aalst CIRK!aBoem in De Werf: “De mooiste figuren weven met felgekleur­de touwen en circusple­zier dankzij Studio Cirk”

Tijdens de eerste week van de paasvakantie kon je genieten van de circussfeer in De Werf in Aalst want dan was er het familie-circusfestival CIRK!aBoem. Er waren voorstellingen, workshops en gratis randactiviteiten voor kinderen tot twaalf jaar en hun familie. In De Foyer van De Werf was er circusplezier.

10 april