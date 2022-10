Stijgende vraag naar warmtepompen is boost voor Culobel: “We groeien 10 procent en dus zoeken we personeel”

In 2029 zal Culobel 100 kaarsjes mogen uitblazen. Ooit startte Culobel als een eenmanszaak in de toenmalige Hoogstraat - nu Louis D’Haeseleerstraat - in Aalst. “Het bedrijf was gevestigd op de plek waar later de handelszaak Van Limbergen was. Later verhuisde Culobel naar de locatie waar momenteel Paradisio gevestigd is, om daarna nog eens te verhuizen naar de huidige bedrijfsterreinen in de Hekkestraat in Hofstade”, vertelt CEO Mark D’Haese.