Steven Van Gucht bezoekt carnavalswerkhallen in Aalst: “De laatste twee jaar waren we allemaal ‘Salongcarnavalisten’.”

Aalst INTERVIEW. Prins Yordi (31) is nog tien dagen bekendste Aalstenaar: “Als kind bouwde ik al speelgoed­vracht­wa­gens om tot carnavals­wa­gens”

‘Oilsjt viert carnaval, alle daugen bal’. Over een week laat Aalst zijn fijne spot en satire opnieuw onverminderd los op de wereld. Aan het hoofd van de dolle carnavalsparade: prins carnaval Yordi Ringoir (31), schoolmeester in het dagelijkse leven. Wij weten de tijdelijk bekendste Aalstenaar te strikken en vragen hoe hij de afgelopen weken beleefde, of hij zich goed voorbereid voelt en waar hij nu het meest naar uitkijkt. Hij heeft ook een primeur voor ons in petto.

11 februari