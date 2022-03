Steven Keymeulen in Netwerk Aalst: “Het verhaal achter de Aalsterse New Beat”

“In de late jaren tachtig en de vroege jaren negentig hoorde je in de danszalen van Aalst een typische, New-Beat-achtige vertraging van het toerental van de muziek”, aldus Netwerk Aalst. “Het was het resultaat van sonische experimenten die in Aalst plaatsvonden in tijde van politieke en culturele verandering. Op zaterdag 30 april vertelt Steven Keymeulen het verhaal achter de Aalsterse New Beat in Netwerk Aalst.”