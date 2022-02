Sterrenchef ontwikkelt dansende pizza

Kingslize maakt al dertien jaar de betere pizza in de stad van de Maneblusssers en heeft ook franchisenemers in Lier, Berchem, Wilrijk, Aalst, Leuven en Gent. Door een samenwerking aan te gaan met een sterrenchef, wil oprichter Omar Aberkane de culinaire toer opgaan.

“We proberen elke keer fris uit de hoek te komen, maar deze keer hebben we echt geprobeerd om met iets culinair hoogstaands te komen, omdat we voelen dat we dat stapje hoger kunnen zetten. We houden van een challenge”, lacht Mohamed Bouzakoura, chef in de keuken in Mechelen.