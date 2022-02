Sterrenchef ontwikkelt dansende pizza voor Kingslize (en meer volgt)

Aalst Politie­rech­ter neemt auto van dronken bestuurder in beslag na nieuwe overtre­ding

De politierechter in Aalst heeft maandagochtend een auto in beslag genomen van een beklaagde die opnieuw terecht stond voor het rijden onder invloed van alcohol. De man had in het verleden al vijf veroordelingen staan voor alcohol en kreeg daar vandaag nog een zesde bij. Nu hij zijn auto kwijt is, zouden er geen nieuwe veroordelingen meer mogen komen.

21 februari